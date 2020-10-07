Бийчане показали огромные очереди на КТ

Жители Бийска Алтайского края в социальных сетях рассказывают об огромных очередях, в которых жители часами ждут проведения компьютерной томографии.

Так, в сообществе Biysk.22 в Instagram опубликованы два видеоролика в бийском центре «Мать и Дитя», где у жителей берут тесты на коронавирус.

Так, житель, прибывший туда на скорой помощи в 13.00 часов, написал, что в 20.00 часов «его оттуда просто выгнали, потому что сдать анализы на коронавирус невозможно, в очереди люди теряют сознание от долгого ожидания».

На видео можно увидеть забитые людьми коридоры, кто-то в ожидании своей очереди сидит прямо на полу. Еще в одном ролике жительница написала, что «очередь не уменьшается, невзирая на то, что время уже 24:00 часа».

«Новый аппарат надо поставить в ковидном госпитале, а не возить полуживых больных через весь город, ещё и в очереди до обморочного состояния просиживать. Позор нашему здравоохранению», – написали в одном из комментариев.

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 129 инфицированных, из них 17 в Бийске. Выздоровели за сутки 94 пациента, 10 умерли. Всего в крае инфицированных – 14 577, выздоровели – 12 652 человека. Умерли 547 человек. Общее число бийчан, заразившихся коронавирусом с начала эпидемии, составляет 1108 человек.