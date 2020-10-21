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Ростелеком открыл доступ к документальным фильмам о космосе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA
Ростелеком дал бесплатный доступ к документальным фильмам о космосе в онлайн-кинотеатре Wink. Эти и другие познавательные фильмы доступны в рамках подписки «Максимум», которую в октябре можно подключить бесплатно.

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В составе подписки множество научно-популярных телесериалов на космическую тематику: «Космос», «Космос наизнанку», «Как устроена Вселенная», «В центре Вселенной со Стивеном Хокингом», «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом».

Загадочным случаям с НЛО посвящен документальный сериал «NASA: необъяснимые материалы». С сугубо научным взглядом на Вселенную можно познакомиться в лекциях ученых, также входящих в состав подписки «Максимум».

Для подключения подписки «Максимум» в видеосервисе Wink нужно активировать специальный промокод. В октябре Ростелеком дарит промокодына 30 дней пользования подпиской. 

Кроме познавательного контента, в подписку входят тысячи художественных фильмов и сериалов, а также 262 телеканала.
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