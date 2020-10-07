Сибиряки задумались о пенсионных вкладах

Больше половины жителей Сибири не надеются на государство и намерены накопить на пенсию самостоятельно, сообщила пресс-служба банка «Открытие» в СФО.

Больше половины сибиряков трудоспособного возраста — 56% — намерены начать копить себе на пенсию. У 11% жителей Сибири уже есть накопления. Хотя и тех, кто не задумывается о деньгах «на старость» также немало — 31%.

Лучшим способом копить на пенсию почти треть опрошенных сибиряков назвали открытие вклада или накопительного счета. Также 27% считают эффективным способом накопить на достойную старость покупку акций, облигаций и недвижимости.

Четверть жителей Сибири считают, что правильнее всего хранить деньги на старость в валюте. Только 5% готовы откладывать дома наличными в рублях, 4% предпочтут откладывать свои пенсионные накопления на банковскую карту.