Распродажа вещей бывшего принесла сибирячке популярность в соцсетях

Жительница Новосибирска стала распродавать на Avito вещи бывшего парня с обидными комментариями, девушка получила массу писем поддержки.

Жительница Новосибирска Галина опубликовала на сайте объявлений Avito несколько объявлений о продаже вещей бывшего сожителя. После этого ей начали поступать отзывы со словами поддержки.

Объявления сопровождались такими комментариями девушки, как, например: «Халат белый, махровый, 54 размер. Спереди пятна от коньяка не отстирались, а так почти новый».

После успеха объявлений сибирячка создала для них отдельный аккаунт в Instagram, назвав его santaavitobarbara, где описывает не только вещи, но и отношения с молодым человеком. Там она сообщила, что после громкой истории бывший пытался вернуться, а также выставила на продажу букет от него.