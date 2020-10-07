Кинотеатрам Бурятии предъявили ряд требований для открытия

Кинотеатры в Бурятии должны выполнить ряд требований для начала работы. Пока к открытию готово лишь несколько кинозалов, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Мы намерены открыть несколько кинотеатров, в которых выполнены все требования профилактики: по дезинфекции и обработке воздуха, по разметке социальной дистанции в зале, где закуплено специальное программное обеспечение, которое торгует билетами с дифференцированной рассадкой и заполнением зала не более 30%», — отметил руководитель региона.

Вопрос об открытии кинотеатров будут рассматривать с Роспотребнадзором. Цыденов объяснил, что сейчас 30% работников бизнеса переходят на дистанционный формат работы, также как и школьники на удаленноt обучение.

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«На этом фоне делать открытия — вроде бы, это противоречащие сами себе факторы. Но в тоже время, у нас закончился период мер господдержки. И на этом фоне нужно принимать решения, либо мы их при каких-то условиях открываем, либо они могут закрыться навсегда», — отметил глава республики.

Глава Бурятии напомнил, что подходит к концу срок федеральных мер государственной поддержки, введенных этой весной, в частности, освобождение на полгода от налоговых платежей.