Ургант посмеялся над быстрой выпиской заболевшего COVID-19 Трампа

Ведущие «Вечернего Урганта» Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев обсудили быструю выписку президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом.

Урганта и Хрусталева удивило, что Трамп с диагностированным COVID-19 так мало времени провел в больнице, и назвали его выписку чудом.

Иван Ургант пошутил, что это первый в истории случай, когда коронавирус, узнав где он, собрал вещи, встал и вышел из организма.

«Вирус же заселяется вечером. Ну он заселился уставший, не посмотрел куда, бросил вещи и заснул. Просыпается, кто-то по-русски говорит. Два микроба в штатском говорят: "Вы выходите". А вирус подумал и сказал: "Все, ребят, все. Лучше я к себе на родину поеду, в Бабкину"», — сказал Ургант (в видео с 2.23).

О заражении Трампа и его жены Мелании стало известно 2 октября. Президента госпитализировали в Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида. Уже 6 октября главу государства выписали, он продолжает лечение.