Сервис электронных больничных появился на Госуслугах

Мннцифры России запустило сервис по оформлению электронных листов нетрудоспособности (ЭЛН) на портале госуслуг, где будет отображаться вся информация о больничном, сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь пользователи на портале госуслуг будут автоматически получать оповещения об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с электронными больничными. Также в личном кабинете доступна информация о номере больничного листа, медицинской организации, враче, выдавшем документ и периоде нетрудоспособности, объяснили в Минцифры.

«В любое время гражданин на Госуслугах может уточнить сведения о своих электронных листках нетрудоспособности и при необходимости сообщить их своему работодателю. Работнику не надо запоминать или записывать номер больничного после его оформления в медицинской организации, данные из больничного листка будут всегда под рукой и не потеряются», — рассказал директор департамента цифрового государственного управления Минцифры России Сергей Цветков.

Оформить больничный лист в электронном виде россияне могут с 1 июля 2017 года. При этом медицинская организация и организация-работодатель должны быть участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями для формирования электронного листка нетрудоспособности.