Бортпроводник в Приангарье украл у пассажирки iPhone 11

Бортпроводник в Иркутской области обвиняется в краже у пассажира iPhone 11, стоимостью 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

В полицию с заявлением обратилась жительница города Братска, у которой похитители iPhone 11 Pro. Женщина сказала, что приобрела его за 100 тысяч рублей. Сотрудники МВД начали розыск гаджета.

Как выяснилось, телефон попал в руки 27-летнему бортпроводнику одной из авиакомпаний, осуществляющих рейсы в город Братск. Он, по версии следствия, при уборке салона воздушного судна, нашел телефон и забрал его себе

iPhone 11 Pro он продал за 35 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Впоследствии дорогостоящий телефон изъят сотрудниками полиции и возвращен владельцу.

В отношении бортпроводника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предполагает до 5 лет лишения свободы.