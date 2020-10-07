ФАС определила цену одной дозы российской вакцины от коронавируса

Стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тысячу рублей за одну дозу, далее цена будет снижаться, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

«Тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как (вакцины) выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал», — сказал Артемьев.

Он объяснил, что тариф устанавливается в том числе при сравнении со стоимостью вакцины в других странах, но сейчас нет базы для этого.

Глава ФАС подчеркнул, что пока тариф не установлен, однако он будет точно меньше тысячи рублей. Затем он будет снижаться, когда «будут появляться индикаторы для референтных стран». Артемьев не уточнил, о какой из трех российских вакцин идет речь.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции — это разработка НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Вакцина «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском центре «Вектор», проходит процедуру регистрации. Третий препарат — от Центра Чумакова — вышел на стадию клинических испытаний.