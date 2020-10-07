Леди Гага стала главной претенденткой на MTV EMA 2020

Леди Гага получила больше всего номинаций на музыкальную премию MTV Europe Music Awards (MTV EMA). Творчество певицы оценили в семи категориях, сообщается на сайте премии.

Леди Гага представлена в семи номинациях престижной музыкальной премии, среди которых «Лучшее видео», «Лучший артист», «Лучшая песня» и «Лучшая коллаборация», «Лучший поп-жанр».

Второе место по числу номинаций у Джастина Бибера и группы BTS — они представлены в пяти разных категориях премии.

Церемония вручения наград будет транслироваться в прямом эфире MTV Россия 8 ноября в 23.00 по московскому времени.