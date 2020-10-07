Стала известна дата презентации iPhone 12

Корпорация Apple презентует новую линейку смартфонов iPhone 12 в Калифорнии 13 октября, сообщают со ссылкой на собственные источники западные СМИ.

Презентация начнется в 10.00 по времени западного побережья США (20.00 мск) в штаб-квартире корпорации Apple Park в Купертино (штат Калифорния), приводит ТАСС информацию инсайдеров The Verge. По их данным, у смартфона будет новый дизайн, он сможет поддерживать мобильную связь пятого поколения (5G).

Информационное агентство Bloomberg сообщило, что в новой модели смартфона, вероятно, будут три камеры и как минимум на одном из устройств линейки будет установлена новая система 3D-сканирования.

В середине сентября Apple уже представила обновленные смарт-часы Apple Watch, восьмое поколение планшетного компьютера iPad, а также обновленный iPad Air. Мероприятие проходило в видеоформате из-за пандемии коронавируса.