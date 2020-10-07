Появление бензиновых пятен на реке расследуют в Кузбассе

Жители Новокузнецка заметили бензиновые пятна на реке Абе в Новокузнецке. Власти Кемеровской области организовали проверку.

Снимки радужных пятен на реке, по которой плавают утки, опубликовали в группе «Новокузнецк Онлайн» в соцсети «ВКонтакте». Местные жители предположили, что это бензин, а его источником стали промышленные предприятия города.

Проверку проведут комитет охраны окружающей среды Кузбасса и его новокузнецкий филиал, цитирует ТАСС пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов региона.

Река Аба — левый приток Томи, протекает через Киселевск, Прокопьевск и Новокузнецк, где сосредоточены предприятие угольной промышленности и металлургии.