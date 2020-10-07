Елена Малышева описала процесс лечения от COVID-19 дома

Телеведущая и врач Елена Малышева описала алгоритм лечения коронавируса в домашних условиях: какие лекарства принимать и какие иметь приборы для контроля здоровья.

Малышева перечислила симптомы, за которыми необходимо следить:

Одышка — если она мешает говорить, появляется в покое или при легкой нагрузке, то стоит обратиться к врачу

Повышенная температура — если температура постоянно выше 38,3 и не контролируется препаратами, нужно обратиться к врачу

Кислород в крови — нужен пульсоксиметр, чтобы измерять насыщение крови кислородом. Если значения меньше 94%, стоит обратиться к врачу

Для профилактики и лечения коронавируса дома Малышева посоветовала пить побольше воды (2 литра или восемь стаканов). При повышении температуры принимать парацетамол. Регулярно употреблять витамин D 1000 МЕ, поскольку его нехватка в организме повышает риск смерти от COVID-19.

Отдельно Малышева посоветовала принимать антикоагулянт (разжижитель крови). Он нужен лишь тем, у кого повышен риск тромбоза, поэтому данный препарат нужно согласовать с лечащим врачом.