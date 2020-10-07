Новосибирцев предупредили о гололеде

Гололед и похолодание ожидаются в Новосибирске в конце недели, температура воздуха опустится до 4 градусов мороза, сообщает пресс-центр мэрии города.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, с 7 по 9 октября в Новосибирске ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица, ночная температура воздуха опустится 4 градусов мороза. Это может осложнить дорожную обстановку.

В четверг и в пятницу температура ночью составит 2-4 градуса мороза, днем воздух прогреется до 3 градусов тепла. Возможен мокрый снег. А ветер будет дуть с силой 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.