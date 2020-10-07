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Жители «замороженных» домов Бурятии получат компенсацию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жителям домов в «сотых» кварталах Улан-Удэ, оставшихся в сентябре без отопления, компенсируют повышенные расходы на электроэнергию, сообщила пресс-служба Комитета городского хозяйства.

В Улан-Удэ жители 111,112 и 113 кварталов, где расположено более 150 многоквартирных домов, оставались без отопления в холода, начиная с середины сентября. Причиной задержки подключения квартир стал несовременный ремонт теплотрассы.

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К октябрю температура опускалась ниже нуля почти каждую ночь, и многие владельцы недвижимости спасались обогревателями, или вынужденно покидали холодные квартиры. Все дома получили тепло только в понедельник.

Жителям «сотых» кварталов возместят повышенные расходы на электроэнергию, а именно разницу между потреблением электроэнергии в сентябре и в августе. В связи с несвоевременным запуском теплотрассы возмещением расходов займется субподрядчик, ремонтировавший теплотрассу.

Сумма на возмещение повышенных расходов за электричество составляет более 3,4 миллиона рублей. Компенсация будет доведена на 9 тысяч лицевых счетов абонентов. Прокуратура республики также предостерегла теплоснабжающую организацию от начисления оплаты за отопление за сентябрь жителям трех кварталов Улан-Удэ.

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Топ комментариев

Uynachalnica

После этого как всегда: денег нет, но вы держитесь!

Uynachalnica

И это правильно, а еще на Донбассе, Сирии, Ливии, Венесуэле и в Чечне.

Удавиков

Барыги никогда себя не обделят.

Chempion234

А когда регионам экономическую помощь ждать? хз...

father_1909

Глупый наверное вопрос: "Какой экономики?"