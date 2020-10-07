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Кокорин купил «Оку» ради красивых номеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин купил автомобиль «Ока», чтобы получить красивый госномер.

Кокорин приобрел «Оку» 2003 года выпуска в июне. Номер О009РР (футболист выступает под девятым номером) он поставил на свой Rolls-Royce, пишет Telegram-канале Baza со ссылкой на источник.

До Кокорина «Окой» владела жена его друга Павла Мамаева Алана. Она покупала малолитражку, чтобы получить свои номера (М017АМ). Также этот автомобиль помог с красивыми номерами вратарю «Зенита» Андрею Луневу и форварду сине-бело-голубых Артему Дзюбе.

Футболист перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3 плюс 1» и будет зарабатывать 3 миллиона евро в год. Также Кокорин получит 2,5 миллиона евро подъемных.

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