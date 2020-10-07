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Путин указал на проблему индексации пенсий работающим пенсионерам

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, отмененную с 1 января 2016 года для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил, что по итогам встречи с руководителями фракций Госдумы Путин поручил правительству подготовить предложения по возвращению индексации пенсий работающим пенсионерам. «Он знает эту проблему и дал поручение правительству подготовить предложения», — сказал Миронов ТАСС.

Он подчеркнул, что в принятой поправке к конституции об обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год нет разделения на работающих и неработающих пенсионеров. «Мне понравилась реакция президента на наше предложение», — отметил Миронов.

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Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации, но эти инициативы не находили поддержки у кабмина и большинства парламентариев.

Экс-глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов говорил, что на возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам потребуется в 2020 году порядка 368 миллиардов рублей. У неработающих она ежегодно индексируется с 1 января.

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Топ комментариев

Uynachalnica

После этого как всегда: денег нет, но вы держитесь!

Uynachalnica

И это правильно, а еще на Донбассе, Сирии, Ливии, Венесуэле и в Чечне.

Удавиков

Барыги никогда себя не обделят.

Chempion234

А когда регионам экономическую помощь ждать? хз...

father_1909

Глупый наверное вопрос: "Какой экономики?"