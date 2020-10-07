Примета октября: птицы летят низко – к холодной зиме

Холодная и снежная погода пришла в Сибирь уже в начале октября. Согласно народной примете, если птицы летят низко, то зима будет холодной.

Народная примета говорит, что если в октябре птицы летят низко, ближе к земле – зима будет холодной и ранней, если высоко в небе – то тёплой.

«Птицы во время миграции летят ночью: вечером вылетели, утром сели. Когда мы видим тех же гусей или стаю уток на небольшой высоте, они садятся на кормёжку или взлетают, чтобы улететь на миграцию. Основной миграции ночью мы не видим. Когда мы днём видим птиц на любой высоте, это какие-то их ежедневные прихоти», – прокомментировал Sibnet.ru научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Иван Фролов.

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Собеседник добавил, что высота полёта птиц может быть связана с направлением ветра. От того, совпадает ли оно с траекторией полёта, может зависеть, удобно ли птицам лететь высоко или низко.

«Может быть, есть такое, что если ветра холодные дуют наверху, то птицы во время дневных перемещений полетят внизу, где элементарно тепло. Но это только предположение», – пояснил орнитолог.