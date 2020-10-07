Браконьер на автомобиле намеренно сбил госинспектора в Бурятии

Браконьеры устроили охоту ночную на косулю в заказнике Бурятии. В момент задержания госинспекторами «охотники» ослепили одного из них светом фар и сбили, сообщила пресс-служба Байкальского заповедника.

В ночь на воскресенье на территории государственного природного заказника федерального значения «Алтачейский» группа из пяти человек на автомобиле УАЗ 469 устроили охоту на косулю. Они загоняли животных, ослепляя светом фар, а затем расстреливая.

Фото: © Байкальский заповедник

Госинспекторы узнали о нарушителях и выехали на задержание. Браконьеры попытались скрыться, ослепив инспектора дальним светом фар и целенаправленно сбив его автомобилем. Травмированных мужчина, тем не менее, продолжал преследовать нарушителей. И их задержали.

Информация по факту незаконной охоты на ООПТ федерального значения передана в Министерство природных ресурсов и экологии РФ и в правоохранительные органы для принятия правового решения.