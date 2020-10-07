Две больницы в Новосибирске перепрофилируют под COVID

Областной кардиодиспансер и больница скорой помощи №2 в Новосибирске в ближайшее время будут перепрофилированы в инфекционные госпитали, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Чтобы избежать переполненности инфекционных стационаров, министерством здравоохранения Новосибирской области принято решение вновь перепрофилировать в госпитали областной кардиодиспансер и больницу скорой помощи №2. Они начнут принимать пациентов в ближайшее время», – прокомментировала заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

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По словам представителей минздрава, в общей структуре заболеваемости в последнее время растёт количество тяжёлых случаев.

«Если в начале лета у нас из всех пневмоний было около 60% тяжелых, то сейчас – больше 80%. Среди заболевших много пожилых людей. На первом месте по количеству инфицированных сегодня возрастная группа 65+. Стало больше пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями. Все эти категории тяжело переносят коронавирусную инфекцию», – сообщила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.