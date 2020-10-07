Найден актер на главную роль в приквеле «Игры престолов»

Актер Пэдди Консидайн, известный по сериалам «Острые козырьки» И «Чужак», сыграет главную роль в приквеле «Игры престолов», где события будут происходить за 300 лет до основной саги и расскажут о доме Таргариенов.

Сериал «Дом Дракона» основан на романе Джорджа Мартина «Пламя и кровь», это один из спин-оффов основной саги, взятый каналом HBO в разработку. Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов.

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Как сообщает Deadline, в первом сезоне Консидайн сыграет короля Визериса Таргариена, избранного лордами Вестероса на место Старого короля Джейхейриса Таргариена на Великом совете в Харренхоле.

«Теплый, добрый и порядочный человек, Визерис просто хочет продолжить наследие своего деда. Но хорошие люди не обязательно становятся великими королями», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о подборе актеров на роли Визериса I, правление которого было мирным и процветающим до самой его смерти; его дочери принцессы Рейниры, второй жены Визериса и мачехи Рейниры – королевы Алисенты Хайтауэр, а также Эйгона II, младшего сводного брата Рейниры.

Визерис Таргариен был пятым королем Семи Королевств из династии Таргариенов и последним всадником знаменитого дракона Балериона. Изначально у него не было сыновей, а потому наследницей он назначил дочь, вторая жена подарила ему сына. После смерти короля противостояние его детей Рейниры и Эйгона разожгло гражданскую войну – Танец драконов.

Ранее уточнялось, что премьера «Дома дракона» состоится в 2022 году, однако из-за эпидемии коронавируса, продолжающейся до сих пор, эта дата может сместиться.

Пилотный эпизод создаст британский режиссер Мигель Сапочник, который до этого снял несколько зрелищных серий «Игры престолов», среди которых «Битва бастардов» шестого сезона и «Колокола» восьмого сезона. Сценарий подготовит Райан Дж. Кондал, известный по работе над сериалом «Колония».

Ранее сообщалось, что канал HBO отказался от приквела «Игры престолов», который должен был раскрыть историю появления Белых ходоков пять тысяч лет назад. Вместо этого они заказали десятисерийный приквел о расцвете и закате дома Таргариенов, оставивших разрушенную Роком Валирию и прилетевших на последних драконах в Вестерос, чтобы завоевать его.