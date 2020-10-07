НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Найден актер на главную роль в приквеле «Игры престолов»

Источник:
Sibnet.ru
264 0
Фото: © кадр из сериала «Острые козырьки»

Актер Пэдди Консидайн, известный по сериалам «Острые козырьки» И «Чужак», сыграет главную роль в приквеле «Игры престолов», где события будут происходить за 300 лет до основной саги и расскажут о доме Таргариенов.

Сериал «Дом Дракона» основан на романе Джорджа Мартина «Пламя и кровь», это один из спин-оффов основной саги, взятый каналом HBO в разработку. Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов.

#Кинематограф
Мартин обругал сцену королевской охоты из «Игры престолов»

Как сообщает Deadline, в первом сезоне Консидайн сыграет короля Визериса Таргариена, избранного лордами Вестероса на место Старого короля Джейхейриса Таргариена на Великом совете в Харренхоле.

«Теплый, добрый и порядочный человек, Визерис просто хочет продолжить наследие своего деда. Но хорошие люди не обязательно становятся великими королями», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о подборе актеров на роли Визериса I, правление которого было мирным и процветающим до самой его смерти; его дочери принцессы Рейниры, второй жены Визериса и мачехи Рейниры – королевы Алисенты Хайтауэр, а также Эйгона II, младшего сводного брата Рейниры.

Визерис Таргариен был пятым королем Семи Королевств из династии Таргариенов и последним всадником знаменитого дракона Балериона. Изначально у него не было сыновей, а потому наследницей он назначил дочь, вторая жена подарила ему сына. После смерти короля противостояние его детей Рейниры и Эйгона разожгло гражданскую войну – Танец драконов.

Ранее уточнялось, что премьера «Дома дракона» состоится в 2022 году, однако из-за эпидемии коронавируса, продолжающейся до сих пор, эта дата может сместиться.

Пилотный эпизод создаст британский режиссер Мигель Сапочник, который до этого снял несколько зрелищных серий «Игры престолов», среди которых «Битва бастардов» шестого сезона и «Колокола» восьмого сезона. Сценарий подготовит Райан Дж. Кондал, известный по работе над сериалом «Колония».

Ранее сообщалось, что канал HBO отказался от приквела «Игры престолов», который должен был раскрыть историю появления Белых ходоков пять тысяч лет назад. Вместо этого они заказали десятисерийный приквел о расцвете и закате дома Таргариенов, оставивших разрушенную Роком Валирию и прилетевших на последних драконах в Вестерос, чтобы завоевать его.

Еще по теме
Вышел кровавый трейлер фильма «Чужие: Вторжение»
Энн Хэтэуэй примерила образ Джокера
Фильм «Охотники на монстров» по игре Monster Hunter выйдет раньше
Мартин обругал сцену королевской охоты из «Игры престолов»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин указал на проблему индексации пенсий работающим пенсионерам
•
ФАС определила цену одной дозы российской вакцины от коронавируса
•
Hyundai запланировала линейку летающих авто к 2028 году
•
Стала известна дата презентации iPhone 12
Как это работает
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибиряки задумались, как накопить на старость
Сибирь 07.10.2020 14:28
Распродажа вещей бывшего принесла сибирячке популярность в соцсетях
Сибирь 07.10.2020 14:24
Кинотеатрам Бурятии предъявили ряд требований для открытия
Сибирь 07.10.2020 14:12
Новосибирский суд оставил Виссариона в СИЗО
Сибирь 07.10.2020 13:32
Самое популярное
Штрафы за нарушение масочного режима введут в Томске
6765
Выход World of Warcraft Shadowlands перенесли
5374
Фотоловушки зафиксировали смену медвежьей власти у Байкала
4482
Омские врачи ответили на заявление Навального о «тайных агентах»
3678
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин указал на проблему индексации пенсий работающим пенсионерам
•
ФАС определила цену одной дозы российской вакцины от коронавируса
•
Hyundai запланировала линейку летающих авто к 2028 году
•
Стала известна дата презентации iPhone 12
Подробности
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Загадка Вселенной: Нобелевская премия ушла в черную дыру
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Премьер Украины заявил о возможной отмене пенсий
67
Эрдоган поддержал наступление армии Азербайджана
26
Омские врачи ответили на заявление Навального о «тайных агентах»
25
Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС
22
Навальный сравнил свое отравление с эпизодом из «Гарри Поттера»
22