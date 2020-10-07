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Новый антирекорд по числу больных COVID зафиксировали в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Медики Забайкальского края вторые сутки подряд фиксируют антирекорд по приросту заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 105 человек с COVID-19, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Прежний рекордный показатель был зафиксирован во вторник, 7 октября, за сутки диагноз был подтвержден у 98 человек. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в крае достигло 6986, из них 5242 (48 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Общее количество летальных случаев – 71.

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Отмечается, что заболевших выявляют, как при обращении за медицинской помощью, так и среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. 

В последнее время наибольшее число случаев регистрируется в Чите, Читинском, Агинском, Петровск-Забайкальском районах.

В Забайкалье сохраняются строгий масочный режим, а также продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей. Специалисты отмечают важность соблюдения «социальной дистанции».

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