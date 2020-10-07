Эксперты ОЗХО нашли в крови у Навального следы «Новичка»

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) передала Германии отчет по делу Алексея Навального, согласно которому оппозиционер был отравлен запрещенным ингибитором холинэстеразы, подобным отравляющему веществу «Новичок».

Результаты анализов, проведенные в аккредитованных ОЗХО лабораториях, подтверждают наличие биомаркеров антихолинэстеразного средства в образцах крови и мочи, взятых у Навального, приводит ТАСС отчет организации.

Как говорится в документе, биомаркеры «имеют аналогичные структурные характеристики, что и отравляющие вещества, добавленные в приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия в ноябре 2019 года (которые на Западе также называют "Новичками")».

Гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас заявил, что результаты анализа вызывают серьезную обеспокоенность. «Государства — участники Конвенции о запрещении химического оружия заявили, что использование химического оружия кем бы то ни было и при каких бы то ни было обстоятельствах является неприемлемым и противоречащим правовым нормам, признанным международным сообществом».

В середине сентября стало известно, что Германия запросила техническую помощь у ОЗХО для расследования инцидента. В ее рамках группа экспертов организации независимо взяла пробы у Навального, которые были отправлены для анализа в аккредитованные при ОЗХО лаборатории.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков многократно подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Берлином, и отмечал, что до вывоза Навального в Германию никаких отравляющих веществ выявлено не было. ОЗХО заявила, что готова направить в Россию экспертов для совместного изучения ситуация.