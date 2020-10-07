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Эксперты ОЗХО нашли в крови у Навального следы «Новичка»

Источник:
ТАСС
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Фото: © navalny; instagram.com/navalny

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) передала Германии отчет по делу Алексея Навального, согласно которому оппозиционер был отравлен запрещенным ингибитором холинэстеразы, подобным отравляющему веществу «Новичок».

Результаты анализов, проведенные в аккредитованных ОЗХО лабораториях, подтверждают наличие биомаркеров антихолинэстеразного средства в образцах крови и мочи, взятых у Навального, приводит ТАСС отчет организации.

Как говорится в документе, биомаркеры «имеют аналогичные структурные характеристики, что и отравляющие вещества, добавленные в приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия в ноябре 2019 года (которые на Западе также называют "Новичками")».

Гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас заявил, что результаты анализа вызывают серьезную обеспокоенность. «Государства  участники Конвенции о запрещении химического оружия заявили, что использование химического оружия кем бы то ни было и при каких бы то ни было обстоятельствах является неприемлемым и противоречащим правовым нормам, признанным международным сообществом».

В середине сентября стало известно, что Германия запросила техническую помощь у ОЗХО для расследования инцидента. В ее рамках группа экспертов организации независимо взяла пробы у Навального, которые были отправлены для анализа в аккредитованные при ОЗХО лаборатории.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков многократно подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Берлином, и отмечал, что до вывоза Навального в Германию никаких отравляющих веществ выявлено не было. ОЗХО заявила, что готова направить в Россию экспертов для совместного изучения ситуация.

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