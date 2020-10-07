Фильм «Охотники на монстров» по игре Monster Hunter выйдет раньше

Фильм «Охотники на монстров», снятый по мотивам компьютерной игры Monster Hunter, выйдет в широкий прокат 3 декабря, сообщила пиар-служба Sony Pictures Productions and Releasing Russia.

По сюжету, лейтенант Артемис (Милла Йовович) с отрядом элитных бойцов попадает в параллельный мир, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры. В попытке выжить и найти дорогу домой, Артемис объединяет силы с таинственным Охотником (Тони Джа). Вместе героям предстоит вступить в беспощадную схватку с монстрами.

Премьера фильма состоится 3 декабря 2020 года, а не в 2021 году, как планировалось ранее.

В отличии от «Охотников на монстров» большинство больших премьер продолжают переносить на более поздний срок. Так случилось с фильмом про Джеймса Бонда «Не время умирать», девятой частью «Форсажа» и новым «Бэтменом».