Мокрый снег и ветер пообещали Алтаю

Штормовое предупреждение объявили на среду в Алтайском крае – здесь прогнозируется сильный ветер и мокрый снег, временный снежный покров, сообщает МЧС региона.

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Ночью преимущественно без осадков, днём на большей части небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В предгорьях местами временный снежный покров.

Ветер юго-западный с порывами до 14, а местами и до 20 метров в секунду. Температура ночью от трех градусов ниже ноля до двух тепла, по востоку – до мину с восьми. Днем – один-шесть выше ноля.

В Барнауле также будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днём умеренные осадки, преимущественно дождь. Ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью – до минус двух, днем – три-пять градусов выше ноля.

Жителям и гостям края напоминают о соблюдении мер безопасности в непогоду.