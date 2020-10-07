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Больница скорой помощи в Томске станет COVID-госпиталем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минздрав Новосибирской области

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Томской области решил открыть новый респираторный госпиталь на базе Больницы скорой медицинской помощи, сообщил минздрав региона.

«С 12 октября мы начинаем работать в режиме респираторного госпиталя на 180 коек, 40 из которых – реанимационные. На базе нашей больницы есть всё необходимое оборудование, включая компьютерный томограф, аппараты ИВЛ, также кислородом будет обеспечено 100% коечного фонда. Медицинская помощь будет оказываться пациентам с подтверждённой коронавирусной инфекцией терапевтического, травматологического и нейрохирургического профиля», – прокомментировал главврач больницы Олег Попадейкин.

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Состав нового госпиталя будут составлять действующие сотрудники больницы, а также привлеченные специалисты: терапевты, инфекционисты.

Пока больница скорой помощи в Томске будет работать как COVID-госпиталь, пациенты с травматологическими и нейрохирургическими заболеваниями будут направляться в Томскую областную клиническую больницу.

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Топ комментариев

Uynachalnica

После этого как всегда: денег нет, но вы держитесь!

Uynachalnica

И это правильно, а еще на Донбассе, Сирии, Ливии, Венесуэле и в Чечне.

Удавиков

Барыги никогда себя не обделят.

Chempion234

А когда регионам экономическую помощь ждать? хз...

father_1909

Глупый наверное вопрос: "Какой экономики?"