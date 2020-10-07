Первые свиристели рекордно рано зазимовали в Красноярском крае

Первые свиристели раньше обычного прилетели на зимовку в национальный парк «Шушенский бор», сообщает пресс-служба нацпарка.

Первую встречу со свиристелями задокументировал своими кадрами фотограф-натуралист Алексей Третьяков рекордно рано — еще 27 сентября, а сотрудница парка Элинор Пэйт отметила их появление возле озера Второй карьер и в окрестностях дачного садоводства №1 в минувшие выходные.

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Сначала птицы прибывали небольшими стайками, однако, 6 октября в утро перед обильным снегопадом миграция приобрела массовый характер — в парк потянулись уже более крупные стаи, насчитывавшие 70-90 особей.

Хохлатые мигранты активно кормились на рябине и яблоне сибирской, отдыхали на линии электропередач, которая проходит через Перовское лесничество к дачным участкам.

Обычно первые свиристели отмечаются в Перовском лесничестве позднее — во вторую и третью декаду октября. Их раннее прибытие может объясняться резким похолоданием и снегопадами в регионе.

По прогнозам синоптиков, до конца октября в Шушенском районе продержится плюсовая температура днем, однако, теплой и затяжной осени, как в прошлом году, ожидать уже не приходится.