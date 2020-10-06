Мартин обругал сцену королевской охоты из «Игры престолов»

Создатель популярнейшей саги «Песнь льда и пламени», на основе которой был снят сериал «Игра престолов», назвал свою самую нелюбимую сцену из уже завершившегося шоу.

Об этом сообщил портал EW, где писатель опубликовал отрывок из своей книги «Огнем дракона не убить». Мартин сообщил, что его наименее любимая сцена пришлась на первый сезон сериала. Это сцена охоты короля Роберта Баратеона.

«Там, где мы действительно «просели» с точки зрения бюджета, это моя самая нелюбимая сцена за все восемь сезонов: король Роберт идет на охоту. Четверо парней идут пешком по лесу с копьями, спорят. Я знаю, что такое королевская охота. Это сотни человек, шатры, егеря, собаки. Трубили бы в рога – вот как охотится король! Он бы не шел по лесу с тремя друзьями, держащими копья, в надежде встретить кабана. Но в то время мы не могли позволить себе лошадей, собак или шатры», – рассказал Мартин.

Он добавил, что это связано с ограниченным бюджетом во время съемок первого сезона сериала. В более поздних сезонах у «Престолов» был гораздо более щедрый бюджет, хотя во втором сезоне все еще были финансовые трудности, когда снимали Битву на Черноводной.

Отрывок, о котором рассказал Мартин, выложен на Youtube, под ним в комментариях развернулось бурное обсуждение, кто-то согласен с авторов, кто-то указал на то, что четверо человек могли отделиться от более большой группы охотников. Часть пользователей обратила внимание, что до финала не дожили все участники отрывка.

Книга «Огонь не может убить дракона» вышла во вторник, 6 октября, она раскрывает внутреннюю историю создания «Игры престолов», начиная с переговоров и заканчивая выходом в эфир последнего сезона.