НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Гришина и Черных рассказали о необычных постельных сценах в «ППЧМЗ»

Источник:
Sibnet.ru
240 0

Актрисы Рина Гришина и Анфиса Черных раскрыли закулисье постельных сцен в сериале про Telegram-каналы «ППЧМЗ».

Актрисы, сыгравшие главные роли в «ППЧМЗ», поделились воспоминаниями съемок сериала в прямом эфире Instagram-аккаунта «Кинопоиска». По их словам, режиссер Роман Волобуев намеренно убрал из сериала классический вариант постельных сцен. В проекте нет обнаженных тел, а весь процесс показал через юмор.

Героине Рины Гришиной по сценарию нужно было лежать перед телевизором под одеялом и мастурбировать. Эта сцена для актрисы стала самой смешной.

«Вся операторская мужская половина, пыталась мне объяснить, как это делать. Как мне лечь поудобнее. Я говорю: ребят, у нас это не так, у нас немножко по-другому. Давайте я покажу как это делать сама», — сквозь смех рассказала Рина Гришина.

У героини Анфисы Черных по сценарию был секс с молодым человеком в машине. Актрисе пришлось снимать постельную сцену в первый день знакомства с напарником. Планировалось, что секс в машине будут снимать на заднем сидении, но Анфиса Чехова предложила более оригинальный вариант и любовники переместились на водительское кресло.

«Было очень тяжело, потому что я сидела сверху на артисте, и я постоянно переживала, что я ему пережму артерии в ногах, потому что я как бы не пушинка. <…> А сзади был руль, и он постоянно пи-пи-пи-пи», — рассказала Анфиса Черных.

Сериал начинается с того, как Москву потрясает новость из анонимного Telegram-канала «ППЧМЗ». Там сообщается, что погиб известный журналист-расследователь Евгений Малышев — некогда оплот «настоящей» журналистики. Вскоре выясняется, что создательницы канала Белла, Ира и Ксюша ошиблись и распространили фейк.

Чтобы восстановить репутацию, подруги обращаются за помощью к спонсору с условием не вмешиваться в информационную политику канала. Вместо денег они получают наставника — того самого Малышева, которого недавно похоронили.

Еще по теме
Мартин обругал сцену королевской охоты из «Игры престолов»
Звезда «Люцифера» пообещал зрителям очень смешную сцену в пятом сезоне
Вышел трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом
Wink представил новые фильмы в каталоге
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Родственники Путина привились от коронавируса
•
Дерипаска предложил напечатать 25 триллионов рублей
•
Продлена программа детских выплат малообеспеченным семьям
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Два Алтая засыпало первым снегом
Сибирь 06.10.2020 21:18
Начался суд над владельцем «Зимней вишни»
Сибирь 06.10.2020 17:54
Добровольцы из Новосибирска испытают еще одну вакцину от коронавируса
Сибирь 06.10.2020 17:43
Мэра в Приангарье арестовали по делу о денежных махинациях
Сибирь 06.10.2020 17:41
Самое популярное
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
31808
Штрафы за нарушение масочного режима введут в Томске
6651
Выход World of Warcraft Shadowlands перенесли
5067
Фотоловушки зафиксировали смену медвежьей власти у Байкала
4057
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Родственники Путина привились от коронавируса
•
Дерипаска предложил напечатать 25 триллионов рублей
•
Продлена программа детских выплат малообеспеченным семьям
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

После этого как всегда: денег нет, но вы держитесь!

Uynachalnica

И это правильно, а еще на Донбассе, Сирии, Ливии, Венесуэле и в Чечне.

Удавиков

Барыги никогда себя не обделят.

Chempion234

А когда регионам экономическую помощь ждать? хз...

father_1909

Глупый наверное вопрос: "Какой экономики?"