Гришина и Черных рассказали о необычных постельных сценах в «ППЧМЗ»

Актрисы Рина Гришина и Анфиса Черных раскрыли закулисье постельных сцен в сериале про Telegram-каналы «ППЧМЗ».

Актрисы, сыгравшие главные роли в «ППЧМЗ», поделились воспоминаниями съемок сериала в прямом эфире Instagram-аккаунта «Кинопоиска». По их словам, режиссер Роман Волобуев намеренно убрал из сериала классический вариант постельных сцен. В проекте нет обнаженных тел, а весь процесс показал через юмор.

Героине Рины Гришиной по сценарию нужно было лежать перед телевизором под одеялом и мастурбировать. Эта сцена для актрисы стала самой смешной.

«Вся операторская мужская половина, пыталась мне объяснить, как это делать. Как мне лечь поудобнее. Я говорю: ребят, у нас это не так, у нас немножко по-другому. Давайте я покажу как это делать сама», — сквозь смех рассказала Рина Гришина.

У героини Анфисы Черных по сценарию был секс с молодым человеком в машине. Актрисе пришлось снимать постельную сцену в первый день знакомства с напарником. Планировалось, что секс в машине будут снимать на заднем сидении, но Анфиса Чехова предложила более оригинальный вариант и любовники переместились на водительское кресло.



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«Было очень тяжело, потому что я сидела сверху на артисте, и я постоянно переживала, что я ему пережму артерии в ногах, потому что я как бы не пушинка. <…> А сзади был руль, и он постоянно пи-пи-пи-пи», — рассказала Анфиса Черных.

Сериал начинается с того, как Москву потрясает новость из анонимного Telegram-канала «ППЧМЗ». Там сообщается, что погиб известный журналист-расследователь Евгений Малышев — некогда оплот «настоящей» журналистики. Вскоре выясняется, что создательницы канала Белла, Ира и Ксюша ошиблись и распространили фейк.

Чтобы восстановить репутацию, подруги обращаются за помощью к спонсору с условием не вмешиваться в информационную политику канала. Вместо денег они получают наставника — того самого Малышева, которого недавно похоронили.