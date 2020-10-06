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Продлена программа детских выплат малообеспеченным семьям

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Власти выделят больше 199 миллиардов рублей на ежемесячные выплаты детям от трех до семи лет из нуждающихся семей, это следует из утвержденного общенационального плана восстановления экономики России.

«Ежемесячные выплаты нуждающимся семьям на детей в возрасте от трех до семи лет в размере 50% величины прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте РФ — 199,1 миллиарда рублей», — говорится в документе.

Данная сумма предусмотрена на бюджет 2021 года. На выплату могут претендовать семьи, где среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума. Программа поддержки малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет стартовала 1 июня.

При этом размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченных семей в 2021 году планируется увеличить. Для этого потребуется дополнительно около 95 миллиардов рублей.

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