Минтруд пообещал пересчитать МРОТ

По новой методике расчета с 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет расти быстрее прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Впервые эти две величины будут разделены, подчеркнул министр в ходе выступления на расширенном заседании комитета Совета федерации по социальной политике. Новый МРОТ станет одним из инструментов борьбы с бедностью.

«У нас впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны. При этом у нас минимальный размер оплаты труда станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения»,— сказал Котяков.

В 2021 году разница между МРОТ и прожиточными минимумом составит порядка 90 рублей, в 2022 году сумма достигнет 500 рублей. По словам министра, показатели роста минимального размера оплаты труда теперь будут более высокими, чем прожиточный минимум.

С 2021 года МРОТ устанавливается в размере 12 792 рублей в месяц. При этом к 2026 году МРОТ предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты по России.