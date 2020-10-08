Фильм «Китобой»: Кристина Асмус снова разделась

Фильм режиссера Филиппа Юрьева «Китобой» стартовал в российском прокате 8 октября, кинокритик Антон Долин уже охарактеризовал ленту новым «Твин Пиксом». В картине снова разделась Кристина Асмус, вызвав волну горячих комментариев, однако для «Китобоя» главным остается необычная атмосфера, местами действительно напоминающая Дэвида Линча.

Высокая критика благосклонно приняла дебютный фильм молодого режиссера — «Китобой» получил главный приз в программе Venice Days от молодежного жюри Венецианского кинофестиваля, а также приз за лучшую режиссуру и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков на кинофестивале «Кинотавр».

8 октября 2020 года

Россия, Польша, Бельгия, Studio Orka

драма, приключения

Филипп Юрьев

Кристина Асмус, Владимир Онохов, Владимир Любимцев

93 минуты

16+

Сюжет: мечтатель между мирами

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В центре сюжета простой чукотский парень Лешка (Владимир Онохов), который начал осваивать интернет и наткнулся на героиню Кристины Асмус, которая ведет эротический видеочат под ником HollySweet_999. Чукотский юноша готов на все, чтобы увидеть героиню вживую — даже пересечь Берингов пролив.

Юноша принимает за чистую монету ответы девушки из чата, влюбляется и выясняет, что модель живет в Детройте. В какой-то момент Лешка решает бросить китобойный промысел и отправиться в опасную экспедицию, чтобы добраться до своего объекта желаний. Ничего невозможного для него нет — ведь на Чукотке границу между Америкой и Россией разделяют всего несколько километров.

Фото: © кадр из фильма

С первых сцен «Китобой» действительно напоминает главное творение Дэвида Линча, сериал «Твин Пикс». Звезда недавнего «Текста» Асмус выступает в роли Лоры Палмер, а происходящее на экране создает ощущение пограничного мира, в котором трогательность сосуществует с реальной опасностью.

Картину можно воспринимать, как эмоциональное путешествие от юношеского максимализма к взрослению. На российском агрегаторе Kritikanstvo рейтинг «Китобоя» уже поднялся до высоких показателей зрительской любви — 80%. Для дебюта это несомненный успех, любители сложных фильмов точно останутся довольны после просмотра.

Съемки: Чукотка и обнаженная Асмус

Совсем недавно Кристина Асмус засветилась обнаженной в «Тексте» Клима Шипенко, после чего вроде бы зареклась раздеваться в кадре, ведь эпизод вызвал скандал, в ходе которого пользователи соцсетей посчитали ее супруга Гарика Харламова «рогоносцем». Некоторые уверены, что именно из-за откровенных съемок Асмус и Харламов в итоге расстались.

В «Китобое» актриса снова показывается голой, однако все несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд. Работа над проектом шла целых семь лет. Фактически, Асмус сначала дала добро на участие в «Китобое», а только затем вышел «Текст» с откровенным эпизодом. Сначала девушка даже хотела отказаться от съемок в «Китобое», но режиссер ее переубедил.



Фото: © кадр из фильма

Незадолго до премьеры Асмус рассказала журналистам, что эпизоды девушки из видеочата снимали дольше, чем они длятся в фильме. По ее словам, в процессе съемок случился самый длинный дубль в ее карьере — на целых 43 минуты. Она призналась, что приняла решение остаться в проекте после того, как Филипп Юрьев показал ей десять минут готовой картины.

В фильме также играют непрофессиональные актеры, в основном жители Чукотки. Дух этого места важен для режиссера — он показывает чукотские обычаи, бесхитростный быт местных охотников, их простое счастье, дружбу и конкуренцию. Юрьев несколько лет изучал Чукотку и потратил семь лет на написание сценария.

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Первый трейлер картины успел нахватать «тонну» комментариев, посвященных обнаженной Асмус, некоторые зрители всерьез предложили сниматься ей в порно. Однако весь этот шум воспринимается несколько искусственным — в самом деле, еще до «Текста» актриса уже показала все прелести в ремейке «А зори здесь тихие», ничего нового в «Китобое» мы не увидим.

Стоит ли смотреть

«Китобой» напоминает красивую медитацию — интонации у ленты отрешенные, это фильм «сам в себе». Да, претенциозность и нарочитая атмосфера выдают в режиссере дебютанта, однако зрителю обязательно захочется узнать, что будет дальше, несмотря на всю задумчивую стилистику.



Фото: © кадр из фильма

То, что «Китобой» окажется фильмом не для всех, было очевидно по трейлеру. Но многим зайдет фильм, в котором показывается мир, словно живущий по собственным законам и отказавшийся от понятия времени. К тому же здесь есть уникальный быт чукотских жителей и охотников, скрупулезно воссозданный режиссером.

Главный герой Лешка проходит урок взросления, после которого он будет смотреть на мир уже другими глазами. «Китобой» — классическое «инди» в духе «Бумажных городов», притча взросления, где есть поэзия первой любви. При этом «Китобой» не идет мрачной поступью «Левиафана», другого фильма про российский север, смягчая все происходящее на экране юмором.

Фото: © кадр из фильма

Однако «Китобой» слишком прост, чтобы стать по-настоящему большим фильмом. Поступки героя слишком предсказуемы, а сюжет кажется намеренно затянутым, чтобы искусственно создать у зрителя ощущение значимости. Обнажение Асмус — незначительный эпизод, всего лишь неловкая реклама картине, ведь фильм совершенно не про секс.

Дебют Филиппа Юрьева явно удался — картина зачаровывает своей картинкой, атмосферой, игрой актеров. «Китобой» вряд ли заполнит экзистенциальную пустоту у жаждущих тайного смысла зрителей, однако напомнит всем о дороге взросления, которую прошел каждый из нас — со всеми ошибками, мечтами и надеждами.