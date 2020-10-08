Фильм «Китобой»: Кристина Асмус снова разделась

Фильм режиссера Филиппа Юрьева «Китобой» стартовал в российском прокате 8 октября, кинокритик Антон Долин уже охарактеризовал ленту новым «Твин Пиксом». В картине снова разделась Кристина Асмус, вызвав волну горячих комментариев, однако для «Китобоя» главным остается необычная атмосфера, местами действительно напоминающая Дэвида Линча.
Высокая критика благосклонно приняла дебютный фильм молодого режиссера — «Китобой» получил главный приз в программе Venice Days от молодежного жюри Венецианского кинофестиваля, а также приз за лучшую режиссуру и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков на кинофестивале «Кинотавр».Премьера в России: 8 октября 2020 года
Страна, производство: Россия, Польша, Бельгия, Studio Orka
Жанр: драма, приключения
Режиссер: Филипп Юрьев
Актеры: Кристина Асмус, Владимир Онохов, Владимир Любимцев
Продолжительность: 93 минуты
Возраст: 16+
Сюжет: мечтатель между мирами
В центре сюжета простой чукотский парень Лешка (Владимир Онохов), который начал осваивать интернет и наткнулся на героиню Кристины Асмус, которая ведет эротический видеочат под ником HollySweet_999. Чукотский юноша готов на все, чтобы увидеть героиню вживую — даже пересечь Берингов пролив.
Юноша принимает за чистую монету ответы девушки из чата, влюбляется и выясняет, что модель живет в Детройте. В какой-то момент Лешка решает бросить китобойный промысел и отправиться в опасную экспедицию, чтобы добраться до своего объекта желаний. Ничего невозможного для него нет — ведь на Чукотке границу между Америкой и Россией разделяют всего несколько километров.
С первых сцен «Китобой» действительно напоминает главное творение Дэвида Линча, сериал «Твин Пикс». Звезда недавнего «Текста» Асмус выступает в роли Лоры Палмер, а происходящее на экране создает ощущение пограничного мира, в котором трогательность сосуществует с реальной опасностью.
Картину можно воспринимать, как эмоциональное путешествие от юношеского максимализма к взрослению. На российском агрегаторе Kritikanstvo рейтинг «Китобоя» уже поднялся до высоких показателей зрительской любви — 80%. Для дебюта это несомненный успех, любители сложных фильмов точно останутся довольны после просмотра.
Съемки: Чукотка и обнаженная Асмус
Совсем недавно Кристина Асмус засветилась обнаженной в «Тексте» Клима Шипенко, после чего вроде бы зареклась раздеваться в кадре, ведь эпизод вызвал скандал, в ходе которого пользователи соцсетей посчитали ее супруга Гарика Харламова «рогоносцем». Некоторые уверены, что именно из-за откровенных съемок Асмус и Харламов в итоге расстались.
В «Китобое» актриса снова показывается голой, однако все несколько сложнее, чем кажется на
первый взгляд. Работа над проектом шла целых семь лет. Фактически, Асмус
сначала дала добро на участие в «Китобое», а только затем вышел «Текст» с откровенным
эпизодом. Сначала девушка даже хотела отказаться от съемок в «Китобое», но
режиссер ее переубедил.
Незадолго до премьеры Асмус рассказала журналистам, что эпизоды девушки из видеочата снимали дольше, чем они длятся в фильме. По ее словам, в процессе съемок случился самый длинный дубль в ее карьере — на целых 43 минуты. Она призналась, что приняла решение остаться в проекте после того, как Филипп Юрьев показал ей десять минут готовой картины.
В фильме также играют непрофессиональные актеры, в основном жители Чукотки. Дух этого места важен для режиссера — он показывает чукотские обычаи, бесхитростный быт местных охотников, их простое счастье, дружбу и конкуренцию. Юрьев несколько лет изучал Чукотку и потратил семь лет на написание сценария.
Первый трейлер картины успел нахватать «тонну» комментариев, посвященных обнаженной Асмус, некоторые зрители всерьез предложили сниматься ей в порно. Однако весь этот шум воспринимается несколько искусственным — в самом деле, еще до «Текста» актриса уже показала все прелести в ремейке «А зори здесь тихие», ничего нового в «Китобое» мы не увидим.
Стоит ли смотреть
«Китобой» напоминает красивую медитацию — интонации у ленты отрешенные, это фильм «сам в себе». Да, претенциозность и нарочитая атмосфера
выдают в режиссере дебютанта, однако зрителю обязательно захочется узнать, что
будет дальше, несмотря на всю задумчивую стилистику.
То, что «Китобой» окажется фильмом не для всех, было очевидно по трейлеру. Но многим зайдет фильм, в котором показывается мир, словно живущий по собственным законам и отказавшийся от понятия времени. К тому же здесь есть уникальный быт чукотских жителей и охотников, скрупулезно воссозданный режиссером.
Главный герой Лешка проходит урок взросления, после которого он будет смотреть на мир уже другими глазами. «Китобой» — классическое «инди» в духе «Бумажных городов», притча взросления, где есть поэзия первой любви. При этом «Китобой» не идет мрачной поступью «Левиафана», другого фильма про российский север, смягчая все происходящее на экране юмором.
Однако «Китобой» слишком прост, чтобы стать по-настоящему большим фильмом. Поступки героя слишком предсказуемы, а сюжет кажется намеренно затянутым, чтобы искусственно создать у зрителя ощущение значимости. Обнажение Асмус — незначительный эпизод, всего лишь неловкая реклама картине, ведь фильм совершенно не про секс.
Дебют Филиппа Юрьева явно удался — картина зачаровывает своей картинкой, атмосферой, игрой актеров. «Китобой» вряд ли заполнит экзистенциальную пустоту у жаждущих тайного смысла зрителей, однако напомнит всем о дороге взросления, которую прошел каждый из нас — со всеми ошибками, мечтами и надеждами.