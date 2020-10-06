Дерипаска предложил напечатать 25 триллионов рублей

Российский миллиардер Олег Дерипаска предложил Центробанку обеспечить экономику притоком дешевых денег. По мнению бизнесмена, регулятору следует закачивать деньги в систему со средней скоростью около 6 триллионов рублей в год.

«ЦБ должен обеспечить предоставление экономике более 25 триллионов рублей доступных инвестиционных средств по конечной ставке не более 4%», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

По его мнению, без дополнительных денег выполнение указов президента об ускорении экономического роста невозможно. При этом он полагает, что процентные ставки по кредитам бизнесу и населению должны определять не банки, а государство.

«Центробанк должен начинать публикацию конечных банковских ставок для основных кредитных продуктов в российской экономике. Важно объяснить конечные ставки по ключевым продуктам для населения и промышленности», — подытожил бизнесмен.