Названа группа людей с врожденной защитой от COVID-19

Определенные генетические мутации надежно защищают человека от коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Некоторые изменения в генах делают проникновение инфекции в клетки невозможным. «Выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех счастливчиков, кто защищен», — говорится в сообщении.

Ведомство также напомнило об исследовании американских ученых, согласно которому переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к SARS-CoV-2, а также другим схожим вирусам.

На сегодня исследователям удалось открыть четыре гена, которые «управляют» вероятностью гибели от COVID-19 — ERAP2, BRF2, TMEM181 и ALOXE3. Эти гены связаны с производством антител, подавлением стресса и регуляцией иммунного ответа на появление вирусов в организме.