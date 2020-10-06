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Названа группа людей с врожденной защитой от COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Определенные генетические мутации надежно защищают человека от коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Некоторые изменения в генах делают проникновение инфекции в клетки невозможным. «Выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех счастливчиков, кто защищен», — говорится в сообщении.

Ведомство также напомнило об исследовании американских ученых, согласно которому переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к SARS-CoV-2, а также другим схожим вирусам.

На сегодня исследователям удалось открыть четыре гена, которые «управляют» вероятностью гибели от COVID-19 — ERAP2, BRF2, TMEM181 и ALOXE3. Эти гены связаны с производством антител, подавлением стресса и регуляцией иммунного ответа на появление вирусов в организме.

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Топ комментариев

Uynachalnica

После этого как всегда: денег нет, но вы держитесь!

Uynachalnica

И это правильно, а еще на Донбассе, Сирии, Ливии, Венесуэле и в Чечне.

Chempion234

А когда регионам экономическую помощь ждать? хз...

Удавиков

Барыги никогда себя не обделят.

father_1909

Глупый наверное вопрос: "Какой экономики?"