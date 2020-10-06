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Начался суд над владельцем «Зимней вишни»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Первое судебное заседание по делу владельца ТРЦ «Зимняя вишня», при пожаре в котором погибли 60 человек, Вячеслава Вишневского состоялось во вторник, на нем экс-гендиректору продлили арест и назначили дату рассмотрения дела по существу, сообщил пресс-служба Центральный районный суд Кемерова.

Срок заключения Вишневского в СИЗО продлен на полгода с момента поступления уголовного дела в суд, до 28 марта 2021 ода. Рассмотрение уголовного дела по существу начнется 16 октября.

Вишневского обвиняют в даче крупной взятки начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. За 7 миллионов рублей она разрешила реконструировать здание кондитерской фабрики в торговый центр без разрешения на строительство и с нарушением проекта. В результате в здании не оказалось автоматических систем пожаротушения.

После пожара в «Зимней вишне» Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше, через год он был экстрадирован в Россию. Вишневский находится в следственном изоляторе в Кемерове. Свою вину он не признает.

Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
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Топ комментариев

Uynachalnica

После этого как всегда: денег нет, но вы держитесь!

Uynachalnica

И это правильно, а еще на Донбассе, Сирии, Ливии, Венесуэле и в Чечне.

Chempion234

А когда регионам экономическую помощь ждать? хз...

Удавиков

Барыги никогда себя не обделят.

father_1909

Глупый наверное вопрос: "Какой экономики?"