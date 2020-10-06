НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мэра в Приангарье арестовали по делу о денежных махинациях

Источник:
Sibnet.ru
307 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мэр города Усть-Кута в Иркутской области Александр Душин арестован по подозрению в превышении должностных полномочий и махинациях с бюджетными деньгами, сообщило региональное СУ СК России.

«Душин арестован судом на два месяца», — сообщил представитель ведомства.

По версии следствия, в 2019 году Душин от имени администрации заключил контракт с коммерческой фирмой на выполнение работ по благоустройству. Подрядчик не выполнил работы в полном объеме. Но глава муниципального образования подписал акты о приемке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДетсадами Хакасии заинтересовалась антимонопольная служба

На основании этих документов из федерального, областного и местного бюджетов подрядчику перечислили более 40 миллионов рублей. Из них 16 миллионов — за невыполненные либо выполненные с нарушением проектной документации работы. Эти 16 миллионов подрядчик перечислил на счета юридических лиц, аффилированных Душину.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия). В ходе обысков у главы города изъяли более 19 миллионов рублей.

Еще по теме
Второе дело об обмане дольщиков возбудили в Новосибирске
Омич убил подругу на отдыхе в Крыму и сбросил в Долину Привидений
Экс-главу правительства Хакасии осудили за многомиллионные махинации
Три региона Сибири вышли в преступные лидеры по нацпроектам
смотреть все
ЧП #Криминал #Местная власть
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин задумался о введении льгот за выполнение норм ГТО
•
Дерипаска предложил напечатать 25 триллионов рублей
•
Продлена программа детских выплат малообеспеченным семьям
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Два Алтая засыпало первым снегом
Сибирь 06.10.2020 21:18
Начался суд над владельцем «Зимней вишни»
Сибирь 06.10.2020 17:54
Добровольцы из Новосибирска испытают еще одну вакцину от коронавируса
Сибирь 06.10.2020 17:43
Мэра в Приангарье арестовали по делу о денежных махинациях
Сибирь 06.10.2020 17:41
Самое популярное
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
30280
Штрафы за нарушение масочного режима введут в Томске
6624
Выход World of Warcraft Shadowlands перенесли
4990
Фотоловушки зафиксировали смену медвежьей власти у Байкала
3918
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин задумался о введении льгот за выполнение норм ГТО
•
Дерипаска предложил напечатать 25 триллионов рублей
•
Продлена программа детских выплат малообеспеченным семьям
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

После этого как всегда: денег нет, но вы держитесь!

Uynachalnica

И это правильно, а еще на Донбассе, Сирии, Ливии, Венесуэле и в Чечне.

Chempion234

А когда регионам экономическую помощь ждать? хз...

Удавиков

Барыги никогда себя не обделят.

father_1909

Глупый наверное вопрос: "Какой экономики?"