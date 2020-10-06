Мэра в Приангарье арестовали по делу о денежных махинациях

Мэр города Усть-Кута в Иркутской области Александр Душин арестован по подозрению в превышении должностных полномочий и махинациях с бюджетными деньгами, сообщило региональное СУ СК России.

«Душин арестован судом на два месяца», — сообщил представитель ведомства.

По версии следствия, в 2019 году Душин от имени администрации заключил контракт с коммерческой фирмой на выполнение работ по благоустройству. Подрядчик не выполнил работы в полном объеме. Но глава муниципального образования подписал акты о приемке.

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На основании этих документов из федерального, областного и местного бюджетов подрядчику перечислили более 40 миллионов рублей. Из них 16 миллионов — за невыполненные либо выполненные с нарушением проектной документации работы. Эти 16 миллионов подрядчик перечислил на счета юридических лиц, аффилированных Душину.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия). В ходе обысков у главы города изъяли более 19 миллионов рублей.