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Мужчина в Приангарье запустил в соцсетях фейк о маньяке-убийце

Источник:
Sibnet.ru
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Сообщения о маньяке-убийце в Иркутске, подкарауливающем девушек возле общежитий, появились в соцсетях. Полиция опровергла эту информацию и установила зачинщика паники в Сети, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В понедельник в социальных сетях стали активно распространяться сообщения о появлении убийцы-насильника. Ряд анонимных пользователей заверяли, что преступник орудует возле студенческих общежитий.

«Данные об этом не соответствуют действительности. Никаких противоправных посягательств в отношении девушек, в том числе подобного характера, не совершалось», — прокомментировали в пресс-службе регионального МВД.

Как выяснилось сообщения по социальным сетям активно распространил 20-летний безработный житель города Шелехова. Правоохранители дадут правовую оценку действиям молодого человека.

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