Члены общины Виссариона обратились к Путину

Члены общины Виссариона, руководителей которой арестовали, а саму организацию хотят ликвидировать как опасную, обратились к президенту России Владимиру Путину, видео разместил на странице в Facebook один из жителей общины Виталий Безрукавый.

Руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» задержали в Красноярском крае, где жила община. Возбуждено уголовное дело о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.

Прокуратура Красноярского края через суд планирует ликвидировать деятельность Курагинской местной религиозной организации «Церковь Последнего Завета», так как она угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности, здоровью граждан.

Виссарионовцы в обращении заявили, что обвинения в отношении лидеров общины ложные и в Москве о них можно узнать «только от жаждущих выгоды от использования территории».

«Владимир Владимирович, вы самый человечный руководитель из всех руководителей нашей страны, лидер самого гуманного государства, мы очень просим не совершить нечеловеческого поступка в отношении самого человечного общества. Не хотелось бы, чтобы кто-то сыграл роль известного прокуратора, как в древние времена. И очень хотелось бы, чтобы в борьбе с тоталитарной сектой само государство не стало бы тоталитарным», — сказали в видеообращении виссарионовцы.