Обнаружен новый способ заражения коронавирусом

Специалисты центра по контролю и предотвращению заболеваний США обнаружили новый способ передачи коронавируса нового типа. Оказалось, что люди могут заражаться инфекцией на расстоянии более 1,8 метра от носителя, что ранее считалось невозможным.

«При определенных обстоятельствах люди с COVID-19 заразили тех, кто находился на расстоянии более шести футов», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Такой способ заражения возможен в закрытых помещениях с плохой вентиляцией, а также в отдельных случаях, когда больной поет или занимается спортом, что вызывает у него глубокое дыхание.

«Ученые полагают, что определенное количество небольших частиц, которые распространяют люди с COVID-19, концентрируется в достаточном объеме, чтобы распространять вирус другим людям», — описывают такие случаи ученые.

Считается, что наиболее распространенным вариантом заражения коронавирусом является близкий контакт с заболевшим человеком. В официальных рекомендациях расстояние 1,5 метра от инфицированного называется потенциально безопасным.