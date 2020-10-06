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Канал «Россия» анонсировал новый сериал «Возвращение»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Сериал «Возвращение» про попытку женщины вырваться из золотой клетки выйдет на канале «Россия» с 12 октября, сообщила пресс-служба телеканала.

По сюжету, главная героиня Ирина (Юлия Подозерова) оказалась заперта в золотой клетке по собственной воле. Ей пришлось стать женой жесткого, ревнивого и властного Петра Бойцева (Александр Никитин), но счастья в этом союзе нет.

Спустя годы Ирина так и не смогла смириться с ролью красивой вещи в особняке жесткого хозяина. Однажды ей в руки попадает пистолет, и, хотя Ирина знает, что он не заряжен, она все-таки нажимает на курок. Но когда Петр падает на пол, женщина понимает, что ее жестоко обманули.

С этого момента начинается новая, почти детективная история женщины, которая хочет вернуть себе свое счастье, свободу и любовь.

Премьера сериала «Возвращение» — 12 октября в 21.20 на канале «Россия».


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Uynachalnica

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Uynachalnica

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Павел Мошков

Евросоюз выделит €10 млн на «продвижение демократии» это сейчас называется так, Евросоюз выделит 10 миллионов...

Chempion234

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Удавиков

Барыги никогда себя не обделят.