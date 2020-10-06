Канал «Россия» анонсировал новый сериал «Возвращение»

Сериал «Возвращение» про попытку женщины вырваться из золотой клетки выйдет на канале «Россия» с 12 октября, сообщила пресс-служба телеканала.

По сюжету, главная героиня Ирина (Юлия Подозерова) оказалась заперта в золотой клетке по собственной воле. Ей пришлось стать женой жесткого, ревнивого и властного Петра Бойцева (Александр Никитин), но счастья в этом союзе нет.

Спустя годы Ирина так и не смогла смириться с ролью красивой вещи в особняке жесткого хозяина. Однажды ей в руки попадает пистолет, и, хотя Ирина знает, что он не заряжен, она все-таки нажимает на курок. Но когда Петр падает на пол, женщина понимает, что ее жестоко обманули.

С этого момента начинается новая, почти детективная история женщины, которая хочет вернуть себе свое счастье, свободу и любовь.

Премьера сериала «Возвращение» — 12 октября в 21.20 на канале «Россия».