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Зеленский пожелал диалога с Путиным

Источник:
president.gov.ua
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Без общения с президентом России Владимиром Путиным никогда не удастся прекратить войну в Донбассе и вернуть все украинские территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории», — сказал украинский президент в интервью европейскому изданию Politico Europe.

Зеленский напомнил, что его общение с Путиным помогло освободить 140 удерживаемых Россией лиц, чего никогда бы не произошло, если бы президент Украины отказывался от диалога с российским лидером.

«Только в Нормандском формате — это не срабатывает, этого не хватает. У нас есть вопросы, которые не рассматривались в Нормандском формате. <…> Такие вопросы надо решать с президентом России», — отметил он.

При этом Зеленский указал, что отдельные СМИ, которые принадлежат большим финансовым структурам или известным украинским политикам, делают все для срыва любого диалога с Россией.

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