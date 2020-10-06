Зеленский пожелал диалога с Путиным

Без общения с президентом России Владимиром Путиным никогда не удастся прекратить войну в Донбассе и вернуть все украинские территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории», — сказал украинский президент в интервью европейскому изданию Politico Europe.



Зеленский напомнил, что его общение с Путиным помогло освободить 140 удерживаемых Россией лиц, чего никогда бы не произошло, если бы президент Украины отказывался от диалога с российским лидером.

«Только в Нормандском формате — это не срабатывает, этого не хватает. У нас есть вопросы, которые не рассматривались в Нормандском формате. <…> Такие вопросы надо решать с президентом России», — отметил он.

При этом Зеленский указал, что отдельные СМИ, которые принадлежат большим финансовым структурам или известным украинским политикам, делают все для срыва любого диалога с Россией.