Звезда «Люцифера» пообещал зрителям очень смешную сцену в пятом сезоне

Актер Дэвид Брайан Вудсайд, исполнивший в сериале «Люцифир»
падшего ангела Аменадиэля, пообещал зрителям очень смешную сцену в пятом
сезоне. Об этом он написал в Twitter.
«На прошлой неделе Том, Лорен, я и приглашенный актер, чье имя я пока назвать не могу, приняли участие в одной сцене, которая обещает стать самой смешной во всем "Люцифере". Только дождитесь», — написал Вудсайд, имея ввиду Тома Эллиса (Люцифер) и Лорен Джерман (Хлоя Деккер).
Сериал «Люцифер» рассказывает о короле ада, который переехал
жить в Лос-Анджелес. От интереса к человеческим порокам он начинает
расследовать преступления вместе с детективом Хлоей Деккер.
В пятом сезоне сериала вместо Люцифера на Землю возвращается
его брат-близнец Михаил. От брата его отличает лживость и способность
выпытывать потаенные страхи людей. Хлоя чувствует, что что-то не так. Аменадиэль
отправляется к Люциферу, чтобы уговорить его разобраться с обманщиком.