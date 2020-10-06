Звезда «Люцифера» пообещал зрителям очень смешную сцену в пятом сезоне

Актер Дэвид Брайан Вудсайд, исполнивший в сериале «Люцифир» падшего ангела Аменадиэля, пообещал зрителям очень смешную сцену в пятом сезоне. Об этом он написал в Twitter.

«На прошлой неделе Том, Лорен, я и приглашенный актер, чье имя я пока назвать не могу, приняли участие в одной сцене, которая обещает стать самой смешной во всем "Люцифере". Только дождитесь», — написал Вудсайд, имея ввиду Тома Эллиса (Люцифер) и Лорен Джерман (Хлоя Деккер).

Сериал «Люцифер» рассказывает о короле ада, который переехал жить в Лос-Анджелес. От интереса к человеческим порокам он начинает расследовать преступления вместе с детективом Хлоей Деккер.

В пятом сезоне сериала вместо Люцифера на Землю возвращается его брат-близнец Михаил. От брата его отличает лживость и способность выпытывать потаенные страхи людей. Хлоя чувствует, что что-то не так. Аменадиэль отправляется к Люциферу, чтобы уговорить его разобраться с обманщиком.