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Навальный сравнил свое отравление с эпизодом из «Гарри Поттера»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Алексей Навальный и его супруга Юлия дали первое после отравления видеоинтервью журналисту Юрию Дудю. Оппозиционер описал свое состояние после отравления, сравнив его с эпизодом в «Гарри Поттере».

Интервью было записано в Берлине, где оппозиционер проходит реабилитацию после лечения в клинике «Шарите». Он и его супруга рассказали об отравлении и обо всем, что происходило вокруг них в те дни.

По словам Навального, ему стало очень плохо после взлета самолета. «Я чувствую, как холодный пот льется по мне, и это очень странное ощущение. <…> Сложно объяснить <…> Чувствуешь, что както так плохо совсем становится. Ощущение "я сейчас умру" оно накатывает и накатывает».

Оппозиционер сказал, что все вокруг него начало расплываться. «Это может звучит странно, но самое близкое описание — дементор в Гарри Поттере»: тебе не больно, а жизнь уходит. Абсолютно не больно. Но главное поглощающее тебя ощущения: сейчас умру». После этого он почти ничего не помнит. Не помнит он и тот момент, когда начал кричать.

Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске и его госпитализировали в местную больницу. Через некоторое время он впал в кому. Через два дня оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

Власти ФРГ 2 сентября заявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок». Но никаких доказательств в пользу версии об отравлении России представлено не было, несмотря на ее многочисленные просьбы.

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