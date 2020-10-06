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Судья отказался от дела о нечестных выборах в Горсовет Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Судья Октябрьского районного суда Новосибирска Евгений Котин взял самоотвод по делу об отмене решения избирательной комиссии на выборах в Горсовет на участке, где проигравший оппозиционер Вячеслав Якименко оспаривает победу единоросса Евгения Яковенко, сообщила во вторник Sibnet.ru представитель суда.

В Октябрьском районе Новосибирска после выборов в Горсовет разразился скандал: оппозиционер Вячеслав Якименко побеждал по предварительным итогам голосования, но после того, как на участок пришли курсанты военного института, единоросс Евгений Яковенко обошел его на 11 голосов. «Коалиция 2020» сочла результаты нечестными. Якименко подал в суд.

«Все верно (судья взял самоотвод). Участвовал в предыдущем рассмотрении данного административного дела в качестве судьи в соответствии с требованиями Кодекса об административном судопроизводстве участие в деле является недопустимым. По этому основанию самоотвод», — сказала собеседница.

Она добавила, что председателем суда будет решаться вопрос о передаче дела. Адвокат Якименко Кирилл Кузнецов сказал Sibnet.ru, что самоотвод очень редкая практика, за 20 лет его стажа такое впервые. Дело будет передано либо другому судье, либо в другой суд.

«Причина такая, что рассматривать дело, в котором твой коллега, судья того же суда — отец одного из представителей по делу (члена избирательной комиссии), на мой взгляд, неэтично. В прошлом судебном заседании мы вносили ходатайство для переноса дела в другой суд, (Котин) говорил, что нет оснований, а в этом заседании взял самоотвод», — сказал Кузнецов. 

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