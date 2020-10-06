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Сериал «Есенин» повторят на Первом канале в честь юбилея поэта

Источник:
Sibnet.ru
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Сериал «Есенин» покажут 6,7 и 8 октября на Первом канале в честь юбилея Сергея Есенина. Лента основана на реальной биографии поэта.

Многосерийный фильм основан на реальных фактах и большом количестве документальных, архивных и фотоиллюстративных материалов. Сериал стал попыткой осмыслить одну из версий трагической гибели русского поэта Сергея Есенина.

Действие картины разбито на два временных периода: история начинается в 80-е годы прошлого века, а затем переносится в 20-е, последние годы жизни гения — скандалиста, бунтаря, талантливейшего поэта. В сюжет можно проследить его отношения с властью, друзьями и женщинами.

В роли Есенина — Сергей Безруков. Также в сериале играют Константин Хабенскй (Троцкий), Роман Мадянов (Киров), Гоша Куценко (Яков Блюмкин), Андрей Краско (Сталин), Александр Мезенцев (Дзержинский), Николай Качура (Максим Горький), Андрей Руденский (Александр Блок), Евгений Дятлов (Маяковский).

Сериал «Есенин» покажут на Первом канале 6 и 7 октября в 00.10 и 8 октября в 00.20.

Сергей Есенин родился 3 октября 1895 года. Его первые стихи начали публиковать, когда поэту было 19 лет. Среди самых известных произведений Есенина — поэма «Черный человек»,  стихи «Письмо матери», «Да! Теперь решено! Без возврата».


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Uynachalnica

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Павел Мошков

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Chempion234

А когда регионам экономическую помощь ждать? хз...

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