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Перечислены главные фишки iOS 14

Источник:
Hi-tech.mail.ru
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Фото: © Apple

Новая операционная система iOS 14 получила множество интересных нововведений, упрощающих работу с устройствами Apple. Появились и удобные, но неочевидные настройки.

Apple улучшила сервис обмена сообщениями. Теперь здесь можно помечать символом «@» конкретного участника и отвечать напрямую на выбранное сообщение. Чаты в iMessages теперь можно закрепить в верхнем блоке приложения. Особенно это полезно для постоянных переписок, например в семейном чате, пишет Hi-tech.mail.ru со ссылкой на CNet.

Apple запустила собственный системный переводчик для iOS, работающий работает с текстом и диалогами. Если перевернуть телефон горизонтально, для диалога не потребуется удерживать кнопку микрофона — устройство будет автоматически принимать и переводить речь.

В iOS 14 появились «полки» для всех приложений на смартфоне, подобно Android. Все программы выведены на отдельный экран и рассортированы по папкам, каждая из которых соответствует определенным задачам: финансы, здоровье, игры и так далее.

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Появление App Library позволило удалять не самые важные, но иногда нужные программы просто с рабочего стола, сохраняя их в памяти устройства. Благодаря этому можно сократить число рабочих столов до минимально необходимого значения, а остальным софтом пользоваться через поиск.

Теперь виджеты работают прямо на основных рабочих столах, как в Android. Хотя некоторые окна можно по-прежнему хранить в левом окне. Любой ролик на iPhone теперь, так же как и на iPad можно свернуть в уменьшенное окно, чтобы перейти в другое приложение.

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Технологии #Софт #Гаджеты
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