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Роспотребнадзор Бурятии рекомендовали учителям есть орехи на переменах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Alexas_Fotos / Pixabay License

Роспотербнадзор Бурятии дал рекомендации по питанию учителям, чья работа связана с сильным нервным напряжением, физическим утомлением и эмоциональными перегрузками. Медики советуют активно грызть орехи и не отказываться от шоколада, сообщила пресс-служба ведомства.

Борьбу со стрессом лучше всего начать с завтрака. Овсяная каша содержит витамины группы B, калий, фосфор, магний, натрий, железо и другие. Главный помощник в деле снижения стресса – витамин B6. Он повышает уровень серотонина, который отвечает за хорошее настроение.

Стресс неразрывно связан с выбросом в кровь большого количества адреналина. Этот гормон резко повышает кровяное давление. Чтобы успокоить свою нервную систему и снизить давление, во время перекуса на перемене нужно съесть немного орехов. Они содержат витамины группы В, С, Е, а также антидепрессивные вещества: фолиевую кислоту и селен.

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Бананы помогут в борьбе со стрессом, сезонной депрессией и плохим настроением. Группа витаминов В (В1, В2, В6), витамины С и РР помогут педагогу быть энергичным и работоспособным. А бета-каротин, кальций, калий, железо, фтор, фосфор снижают уровень «плохого» холестерина.

В рационе педагога должна присутствовать рыба. Она содержит комплекс витаминов, макро- и микроэлементов, а рыбий жир – ценные витамины А и D. В рыбе есть также витамины группы В. Самые важные для нервной системы – рыбы жирных пород: палтус, скумбрия, сельдь. Они содержат жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. 

И не стоит отказываться от кусочка шоколада. Самым полезным является горький. Это природный антидепрессант. Он содержит триптофан – аминокислоту, которая стимулирует выработку серотонина. Умеренное употребление шоколада повышает работоспособность, концентрацию внимания, стимулирует умственную деятельность. Главное, не увлечься лакомством.

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