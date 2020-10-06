Машина после ДТП в Новосибирске отлетела в пешехода и убила его

Автомобиль KIA Rio отлетел после столкновения на пожилого пешехода, он погиб в «скорой», сообщает УГИБДД по Новосибирску.

Во вторник 20-летняя девушка на автомобиле Hyundai Creta следовала по улице Восход со стороны улицы Зыряновская в сторону улицы Кирова. На улице Восход, 32 произошло столкновение с автомобилем KIA Rio под управлением 34-летнего водителя, который двигался по улице Нижегородская со стороны улицы Сакко и Ванцетти.

«После чего автомобиль KIA Rio отбросило на пешехода (на вид около 60 лет), который от полученных травм скончался в автомобиле реанимации. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции города Новосибирска», — говорится в сообщении.