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Омич убил подругу на отдыхе в Крыму и сбросил в Долину Привидений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Островский Александр, Киев / CC BY-SA 3.0

Пара из Омска поехала в Алушту, поход на гору Демерджи закончился убийством, сообщило СУ СКР по Крыму.

Как сообщило следствие, преступление произошло ещё в августе. 27-летний омич поехал со своей 38-летней подругой в Крым. Там они решили устроить пикник на горе Демерджи.

«Во время спуска сожители начали выяснять отношения, завязалась ссора, переросшая в драку, в результате которой мужчина нанес подруге шесть ударов ножом в шею. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, он скинул её тело в обрыв лесного массива Долины привидений», – сказано в сообщении.

Вернувшись в Алушту, омич поделился произошедшим с другом. Тот рассказал обо всём полицейским. Подозреваемого в убийстве задержали, он во время выезда на место преступления показал, как всё происходило, и где спрятано тело. Расследование дела завершено, в ближайшее время омич предстанет перед судом – ему грозит до 15 лет заключения.

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Uynachalnica

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