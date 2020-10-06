Омич убил подругу на отдыхе в Крыму и сбросил в Долину Привидений

Пара из Омска поехала в Алушту, поход на гору Демерджи закончился убийством, сообщило СУ СКР по Крыму.

Как сообщило следствие, преступление произошло ещё в августе. 27-летний омич поехал со своей 38-летней подругой в Крым. Там они решили устроить пикник на горе Демерджи.

«Во время спуска сожители начали выяснять отношения, завязалась ссора, переросшая в драку, в результате которой мужчина нанес подруге шесть ударов ножом в шею. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, он скинул её тело в обрыв лесного массива Долины привидений», – сказано в сообщении.

Вернувшись в Алушту, омич поделился произошедшим с другом. Тот рассказал обо всём полицейским. Подозреваемого в убийстве задержали, он во время выезда на место преступления показал, как всё происходило, и где спрятано тело. Расследование дела завершено, в ближайшее время омич предстанет перед судом – ему грозит до 15 лет заключения.