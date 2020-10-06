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Траты автомобилистов на машину составили 5 тысяч в месяц

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Большая часть автомобилистов в России тратит на машину порядка 5 тысяч в месяц, у 12% они превышают 20 тысяч рублей в месяц, следует из опроса, проведенного РГС Банком.

Расходами на машину считались бензин, госпошлины, штрафы, страхование, платные трассы, парковки, ремонт и другие платежи. У 42% опрошенных автомобилистов содержание машины обходится в сумму до 5 тысяч рублей в месяц. У 19% траты на автомобиль составляют от 5 до 10 тысяч рублей, 11% — 10-15 тысяч рублей, 16% 00 15-20 тысяч рублей, а у 12% респондентов превышают 20 тысяч рублей в месяц.

Самыми экономными в вопросе содержания автомобиля оказались жители Ростова-на-Дону — больше половины из них укладываются в 5 тысяч рублей в месяц. При этом наиболее расточительными оказались петербуржцы: каждый пятый опрошенный водитель в городе в месяц тратит на авто более 20 тысяч рублей.

По данным опроса РГС Банка, у 47% российских семей есть во владении автомобиль. Среди них 59% имеют одну машину в семье, 26% — два автомобиля, а 15% респондентов владеют собственным небольшим автопарком из трех и более машин.

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